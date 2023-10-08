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Форвард «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании

Парню лишь 3 месяца назад исполнилось 16 лет.
08 октября 2023 23:29
автор: Тимур Пацюк

В эти минуты на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» проходит матч 9-го тура испанской Примеры между «Гранадой» и «Барселоной». Сине-гранатовые уступали 0:2, однако, в добавленное к первому тайму время у гостей отличился Ламин Ямал.

Таким образом, форвард сине-гранатовых стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании. Ему удалось поразить ворота в официальном матче в возрасте 16 лет и 87 дней.

Прежнее достижение принадлежало Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе «Малаги» забил в ворота «Сельты» (1:0) в возрасте 16 лет и 98 дней.

Добавим, что Ямалу принадлежит ещё одно достижение – он является автором самого молодого гола в истории национальной команды Испании (16 лет и 57 дней).

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