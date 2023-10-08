«Наполи» на своём поле проиграл «Фиорентине», Хвича провёл полный матч

Сегодня, 8 октября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоялся матч 8-го тура Серии А между «Наполи» и «Фиорентиной». «Фиалки» одержали победу – 3:1.

Счёт уже на 7-й минуте открыл Йосип Брекало. В компенсированное к первому тайму время действующие чемпионы Италии отыгрались – с пенальти был точен Виктор Осимхен.

Тем не менее, после перерыва «Фиорентина» ещё дважды взломала оборону хозяев. Сперва отличился Джакомо Бонавентура, а на 90+3-й минуте – Николас Гонсалес.

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отыграл полный матч, но не отметился результативными действиями.

«Фиорентина» набрала 17 очков и поднялась на четвёртое место в таблице. «Наполи» (14) опустился на пятую строчку.