ЦСКА оставил записку в раздевалке после матча со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ

Футболисты и тренерский штаб московских армейцев оставили в раздевалке записку после игры 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счёте наведём весной!» — написано в записке.

Также армейцы подарили красно-белым мягкую игрушку – коня в спортивной форме ЦСКА.

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.