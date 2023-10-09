Моуринью высказался о своей отставке: я прекрасно знаю, чего я хочу

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста наставника «волков».

«Я не знаю, о чём вы говорите. У меня контракт до 30 июня. Я прекрасно знаю, чего я хочу, — отдать всё, что я могу, «Роме». С моей стороны нет никаких проблем. Я счастлив, «Рома» выиграла. Я здесь, чтобы помочь ребятам добиться результатов, которых хотят болельщики, владельцы и все мы, потому что «Рома» — это наша жизнь», — приводит слова Моуринью клубная пресс-служба «джаллоросси».

В своем последнем матче «Рома» на выезде крупно обыграла «Кальяри» (4:1), однако до этого с таким же счетом уступила «Дженоа».

После 11 туров команда Моуринью с десятью очками идет на 11-й строчке в турнирной таблице.