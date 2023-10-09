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Владислав Радимов заявил, что Абаскаль ждет, когда его уволят

Мнение экс-игрока «Зенита».
09 октября 2023 08:31
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Владислав Радимов, ранее выступавший за сборную России и санкт-петербургский «Зенит», заявил, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не держится за свое место.

«ЦСКА был лучше и был ближе к победе. Я вообще считаю, что Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку‑поскольку. Гильермо не держится за свое место. Он понимает: чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений», — сказал Радимов интервью «Матч ТВ».

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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