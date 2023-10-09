ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

УЕФА может пересмотреть решение о допуске сборных России до участия в международных соревнованиях

В Европе столкнулись с новым давлением относительно российских спортсменов.
УЕФА может пересмотреть решение о допуске сборных России до участия в международных соревнованиях
09 октября 2023 08:57
автор: Александр Шульгин
автор фото: Александр Любарский / РФС

В УЕФА могут пересмотреть решение о допуске юношеских сборных России до участия в международных соревнованиях.

По информации Sky, после того, как глава организации Александер Чеферин разрешил юным российским футболистам выступать на турнирах под эгидой УЕФА, он столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Напомним, что российские юноши могут принимать участие в соревнованиях с соблюдением ряда ограничений: на форме должна отсутствовать национальная символика, сама команда будет именоваться «Российский футбольный союз», выступать без флага и гимна, а домашние матчи проводить на нейтральных полях.

После принятия такого решения федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: «Советский спорт»
Хесус Медина: я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак»
Его гол позволил красно-белым уйти от поражения в матче с ЦСКА.
09.10.2023 09:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Каррера признался, что не смотрит матчи «Спартака»
Итальянец не верит в успех красно-белых по итогам сезона.
09.10.2023 09:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Георгий Джикия: понимаю, что Бабича взяли на замену мне
В настоящее время капитан «Спартака» получает мало игрового времени.
09.10.2023 09:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Леонид Федун: пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя
Мнение бывшего владельца «Спартака».
09.10.2023 09:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Владислав Радимов заявил, что Абаскаль ждет, когда его уволят
Мнение экс-игрока «Зенита».
09.10.2023 08:31
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Моуринью высказался о своей отставке: я прекрасно знаю, чего я хочу
Моуринью высказался о своей отставке: я прекрасно знаю, чего я хочу
«Рома» буксует на старте сезона.
09.10.2023 08:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Абаскаль считает, что «Спартак» уступил ЦСКА в скорости
Абаскаль считает, что «Спартак» уступил ЦСКА в скорости
Встреча закончилась со счётом 2:2.
09.10.2023 08:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.