УЕФА может пересмотреть решение о допуске сборных России до участия в международных соревнованиях

В УЕФА могут пересмотреть решение о допуске юношеских сборных России до участия в международных соревнованиях.

По информации Sky, после того, как глава организации Александер Чеферин разрешил юным российским футболистам выступать на турнирах под эгидой УЕФА, он столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Напомним, что российские юноши могут принимать участие в соревнованиях с соблюдением ряда ограничений: на форме должна отсутствовать национальная символика, сама команда будет именоваться «Российский футбольный союз», выступать без флага и гимна, а домашние матчи проводить на нейтральных полях.

После принятия такого решения федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.