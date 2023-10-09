Леонид Федун: пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное будущее наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет. Моё мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла — бьётся и старается. Всё остальное придёт», — заявил Федун в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.