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Георгий Джикия: понимаю, что Бабича взяли на замену мне

В настоящее время капитан «Спартака» получает мало игрового времени.
09 октября 2023 09:18
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Георгий Джикия, выступающий за «Спартак» на позиции защитника, заверил, что готов отработать свой контракт до конца, несмотря на потерю места в стартовом составе.

«Бабич — замена мне? То, что он играет на моей позиции и он левоногий — это факт. Конечно, я это понимаю. Есть ли ощущение, что мне ищут замену? Я могу сидеть дома и размышлять об этом. Факт остаётся таким, что у меня есть контракт — я его отработаю», — цитирует Джикию изданию «Чемпионат».

В текущем сезоне капитан «Спартака» сыграл девять встреч во всех турнирах, в которых ему не удалось отличиться результативными действиями. В настоящее время 29-летний защитник получает мало игрового времени. Его текущий контракт с красно-белыми рассчитан до середины 2024 года.

источник: Чемпионат.com
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