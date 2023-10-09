Каррера признался, что не смотрит матчи «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что не знает, в чем причина неудачный результатов команды, а также заявил, что не смотрит матчи красно-белых.

«Шансы красно-белых на чемпионство? Уже прошло много игр, и отставание в 10 очков от первого места — это очень много. Честно, смотрю только результаты матчей, а не саму игру, поэтому не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из клуба и в чем причина такого неудачного отрезка для «Спартака», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.

В следующем туре команда Гильерме Абаскаля 22 октября примет дома «Пари НН»