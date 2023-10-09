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Хесус Медина: я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак»

Его гол позволил красно-белым уйти от поражения в матче с ЦСКА.
09 октября 2023 09:41
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что никогда не говорил о том, что не перейдет в стан красно-белых.

«Год назад я говорил, что никогда не перейду в „Спартак“? Не помню этого… Я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак», — цитирует Хесуса Медины «РБ Спорт».

Отметим, что летом 2022 года полузащитник заявлял: «Никогда не перейду в «Спартак»! ЦСКА — самый топовый клуб России».

Напомним, трансфер Хесуса в «Спартак» принёс ЦСКА 6 миллионов евро.

Ранее, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. Гол Хесуса Медины в компенсированное время позволил красно-белым уйти от поражения.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.

источник: «РБ-Спорт»
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