Руководство «Спартака» провело встречу с Черчесовым

Один из членов совета директоров московского «Спартака» провел встречу со Станиславом Черчесовым.

По информации Metaratings, экс-наставник сборной России рассказал свое видение ситуации в клубе. В частности, он перечислил позиции, требующие усиления, а также выразил удивление нахождением в запасе Георгия Джикии, который, по его словам, еще несколько лет может стабильно играть за основной состав красно-белых.

В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.

В следующем туре команда Гильерме Абаскаля 22 октября примет дома «Пари НН».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черчесов и Валерий Карпин рассматриваются руководством красно-белых в качестве замены испанскому специалисту.