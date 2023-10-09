В ближайшее время «Реал» объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса

Сегодня, 9 октября, футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своих социальных сетях о том, что мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса Жуниора.

Согласно данным источника, испанский клуб хотел рассказать об этом ещё на прошлой неделе, но этого не случилось из-за организационных проблем. Отмечается, что между «сливочными» и бразильским нападающим нет никаких разногласий.

Сумма отступных за Винисиуса по новому трудовому договору составит 1 миллиард евро.

Напомним, 23-летний бразилец выступает за «Реал» с 2018 года. За этот период он провел 232 матча, забил 62 гола и оформил 65 результативных передач.