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В ближайшее время «Реал» объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса

Свежий инсайд от Фабрицио Романо.
09 октября 2023 10:09
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своих социальных сетях о том, что мадридский «Реал» в ближайшее время объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса Жуниора.

Согласно данным источника, испанский клуб хотел рассказать об этом ещё на прошлой неделе, но этого не случилось из-за организационных проблем. Отмечается, что между «сливочными» и бразильским нападающим нет никаких разногласий.

Сумма отступных за Винисиуса по новому трудовому договору составит 1 миллиард евро.

Напомним, 23-летний бразилец выступает за «Реал» с 2018 года. За этот период он провел 232 матча, забил 62 гола и оформил 65 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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