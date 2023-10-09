Франко Камоцци: надеюсь, после ничьи с ЦСКА Абаскаль уйдет из «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал результат московского дерби с ЦСКА (2:2).

«Как и все дерби с ЦСКА, для «Спартака» это был нервный матч. К счастью, в конце игры Медина забил гол своему бывшему клубу, но, в целом, красно-белые мне не понравились. Сильная скамейка «Спартака» помогала Абаскалю избежать болезненное поражение от заклятого соперника. Поэтому я надеюсь, что даже после этой ничьи испанец ради «Спартака» и его будущего уйдет из команды», — сказал Камоцци Sport24.

В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.