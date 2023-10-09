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Марцел Личка – о качествах Карраскаля: это умеют не все игроки

Колумбийский хавбек выступает за «Динамо».
09 октября 2023 10:20
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля за бело-голубых.

«Карраскаль старается, работает. Понятно, что у Хорхе три-четыре месяца не было игрового времени в ЦСКА. Сейчас он не в своей лучшей форме.

Мне нравится игра Карраскаля «один в один», умеет искать мячи между линиями. У него есть хорошие качества, а над плохими мы работаем, разговариваем об этих минусах. Важно, что Хорхе не боится играть — хочет помочь на любой позиции. Это умеют не все игроки», — сказал Личка «Чемпионату».

Добавим, минувшим летом Карраскаль перебрался из ЦСКА в «Динамо» за 3,50 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел пять матчей за бело-голубых в чемпионате России, однако пока не сумел отметиться результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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