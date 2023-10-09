Егор Титов – о гегемонии «Зенита» в РПЛ: сегодня есть деньги – завтра их нет

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов выразил мнение, что рано или поздно белая полоса «Зенита» в РПЛ подойдет к концу.

«Рано или поздно гегемония «Зенита» закончится. Понятно, что футболисты не молодеют. Сегодня есть деньги — завтра их нет. Если у нас будет новый чемпион, конечно, для лиги это будет большой плюс. Но есть нюанс. Думаю, до конца этого года или в начале следующего мы уже будем понимать, будем ли играть в еврокубках», — приводит слова Титова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне после 11 туров «Зенит» идет на третьем месте с 20 баллами, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков (7).

В следующем туре подопечные Сергея Семака примут самарские «Крылья Советов». Матч пройдет 22 октября на «Газпром-Арене».