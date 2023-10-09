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«Реал Сосьедад» обвинил арбитров в своём поражении в матче с «Атлетико»

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «матрасников».
09 октября 2023 10:34
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, на официальном сайте «Реал Сосьедада» было опубликовано заявление о несправедливом судействе в матче 9-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:2).

«Это поражение причиняет боль. Было несправедливо назначать пенальти только в одну сторону. Теперь пришло время отдохнуть во время международного перерыва и сосредоточиться на том, что впереди», — написано в заявлении на официальном сайте «Реала Сосьедад».

Напоним, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба. В составе «матрасников» отличились Самуэль Диас Лино (22-я минута) и Антуан Гризманн (89, с пенальти). Сан-Себастьянцы ответили забитым мячом в исполнении Микеля Оярсабаля (73). Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.

источник: ФК «Реал Сосьедад»
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