«Реал Сосьедад» обвинил арбитров в своём поражении в матче с «Атлетико»

Сегодня, 9 октября, на официальном сайте «Реал Сосьедада» было опубликовано заявление о несправедливом судействе в матче 9-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:2).

«Это поражение причиняет боль. Было несправедливо назначать пенальти только в одну сторону. Теперь пришло время отдохнуть во время международного перерыва и сосредоточиться на том, что впереди», — написано в заявлении на официальном сайте «Реала Сосьедад».

Напоним, игра завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба. В составе «матрасников» отличились Самуэль Диас Лино (22-я минута) и Антуан Гризманн (89, с пенальти). Сан-Себастьянцы ответили забитым мячом в исполнении Микеля Оярсабаля (73). Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.