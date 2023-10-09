Игорь Шалимов: «Спартаку» не надо убирать Абаскаля до зимней паузы

Российский тренер Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Урал» и «Краснодар», прокомментировал ситуацию с наставником московского «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Сейчас в РПЛ пауза, у «Спартака» 17 очков. Медина спас Абаскаля, они могли и проиграть. Но давайте представим, что сейчас руководство «Спартака» примет решение его убрать. Что дальше? Всё будет то же самое, придёт человек, у которого будет непонятно какая задача. Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего не трогать. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.