«Челси» намерен продлить контракт с Тьяго Силвой до 2025 года

Руководство «Челси» готово начать переговоры с 39-летним центральным защитником Тьяго Силвой о продлении контракта, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Минувшим летом Силва получил приглашение от одного из клубов Саудовской Аравии, однако футболист принял решение продолжить карьеру в стане «синих».

Напомним, Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. За это время защитник провел 125 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.