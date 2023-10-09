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«Челси» намерен продлить контракт с Тьяго Силвой до 2025 года

Действующее соглашение истекает в конце сезона-2023/24.
09 октября 2023 11:16
автор: Александр Бойченко

Руководство «Челси» готово начать переговоры с 39-летним центральным защитником Тьяго Силвой о продлении контракта, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Минувшим летом Силва получил приглашение от одного из клубов Саудовской Аравии, однако футболист принял решение продолжить карьеру в стане «синих».

Напомним, Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. За это время защитник провел 125 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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