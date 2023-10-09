Денис Глушаков: «Спартаку» нет смысла менять Абаскаля. Он амбициозный и ничего не боится

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я не руководитель клуба, моё мнение ничего не решает. Но я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить всё как есть. В каждой команде бывают какие-то передряги. Сейчас видно, что у Абаскаля идёт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду. Видно, что он амбициозный и ничего не боится. Все команды проигрывают, но сейчас не проиграли ЦСКА в таком матче», — заявил Глушаков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.