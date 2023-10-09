«Команда деградирует». Ловчев раскритиковал «Спартак» за игру в дерби с ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

«ЦСКА был лучше, и мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет «Спартак». Не было Соболева, и оказалось, что некому заменить. Ряд игроков команды просто сдали в своём уровне. Мозес сдал. Промес сдал. Бонгонда был просто нулевой. Почему это всё вдруг случилось? Могу строить догадки, что тренер раз за разом дёргает состав, но это только догадки. Пока по факту — команда не играет в силу своих игроков. Более того — команда деградирует», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.