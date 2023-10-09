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В «Пари НН» озвучили сумму отступных за Сергея Юрана

Она составляет 200 млн рублей.
09 октября 2023 12:05
автор: Виталий Овсянников

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что в контрактном соглашении с наставником нижегородцем Сергеем Юраном прописана сумма отступных, которая составляет 200 млн рублей.

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», — цитирует Кондратова «Матч ТВ».

По итогам 11-ти туров РПЛ «Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее главный тренер нижегородцев Сергей Юран заявлял, что через несколько лет он будет сражаться за золото РПЛ с одной из топ-команд.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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