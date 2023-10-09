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Врач «Динамо» оценил шансы Нгамале сыграть за Камерун против сборной России

Встреча состоится 12 октября в Москве.
09 октября 2023 12:07
автор: Александр Бойченко

Главный врач «Динамо» Александр Родионов выразил уверенность, что нападающий бело-голубых Муми Нгамале готов поучаствовать в игре против сборной России.

«Да, конечно, Нгамале сможет сыграть в сборной. Там все хорошо», — сказал Родионов «СЭ».

Накануне состоялась встреча 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Факелом» (0:0). На 56-й минуте Нгамале потребовалась помощь медицинского штаба после столкновения с игроков воронежской команды.

Напомним, 12 октября на «ВТБ Арене» сборная России встретится с национальной командой Камеруна в рамках контрольной игры.

источник: «Спорт-Экспресс»
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