ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент РПЛ заявил, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала

Мнение Александра Алиева.
09 октября 2023 12:13
автор: Виталий Овсянников

Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что ЭСК РФС в текущем сезоне дискредитировала себя из-за принятых решений.

В частности, комиссия поддержала назначение спорного одиннадцатиметрового удара в ворота «Урала» в игре против «Ростова» (2:2). Недовольство этим эпизодом публично высказал глава екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа. Тем не менее не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Ранее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) огласила решение в связи с просьбой «Урала» оценить работу арбитра Романа Галимова в матче с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре чемпионата России. По её мнению, рефери правильно назначил пенальти в ворота екатеринбургского клуба на 31-й минуте и верно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова» на 34-й минуте, а также вынес правильное решение, удалив игрока екатеринбуржцев Андрея Егорычева.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Гари Невилл: «Арсенал» выиграет АПЛ, так как у «Манчестер Сити» похмелье после требла
Мнение легенды «МЮ».
09.10.2023 12:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В «Милане» подшутили над Оливье Жиру, переместив его в список голкиперов
Француз был вынужден встать в ворота в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа».
09.10.2023 12:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Андрей Кобелев: ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми организациями
Политика сильно вмешивается в спорт.
09.10.2023 12:14
Футбол
автор: Виталий Стопин
Врач «Динамо» оценил шансы Нгамале сыграть за Камерун против сборной России
Встреча состоится 12 октября в Москве.
09.10.2023 12:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
В «Пари НН» озвучили сумму отступных за Сергея Юрана
Она составляет 200 млн рублей.
09.10.2023 12:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Команда деградирует». Ловчев раскритиковал «Спартак» за игру в дерби с ЦСКА
Мнение легенды красно-белых.
09.10.2023 11:47
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Денис Глушаков: «Спартаку» нет смысла менять Абаскаля. Он амбициозный и ничего не боится
Мнение экс-футболиста красно-белых.
09.10.2023 11:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.