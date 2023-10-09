Президент РПЛ заявил, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала

Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что ЭСК РФС в текущем сезоне дискредитировала себя из-за принятых решений.

В частности, комиссия поддержала назначение спорного одиннадцатиметрового удара в ворота «Урала» в игре против «Ростова» (2:2). Недовольство этим эпизодом публично высказал глава екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа. Тем не менее не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Ранее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) огласила решение в связи с просьбой «Урала» оценить работу арбитра Романа Галимова в матче с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре чемпионата России. По её мнению, рефери правильно назначил пенальти в ворота екатеринбургского клуба на 31-й минуте и верно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ростова» на 34-й минуте, а также вынес правильное решение, удалив игрока екатеринбуржцев Андрея Егорычева.