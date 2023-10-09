Андрей Кобелев: ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми организациями

Бывший футболист сборной России и экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми спортивными организациями.

«Здесь нет смысла о чём-то говорить, так как все эти решения не принимаем. Мы прекрасно понимаем, что ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми спортивными организациями. Понятно, что сейчас всё зависит от политики. У них тоже есть свои рекомендации от политиков, чтобы не сеять смуту.

Но мы видим, что тот же Томас Бах сказал, что без флага и гимна нужно допускать олимпийцев. Мы видим, что допускают россиян в боксе и в теннисе. В любом случае, всё встанет на круги своя. Но то, что спортивные организации перестали быть независимыми — это печально», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря прошлого года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая занимается разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам. Этому предшествовали переговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).