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Андрей Кобелев: ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми организациями

Политика сильно вмешивается в спорт.
09 октября 2023 12:14
автор: Виталий Стопин

Бывший футболист сборной России и экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми спортивными организациями.

«Здесь нет смысла о чём-то говорить, так как все эти решения не принимаем. Мы прекрасно понимаем, что ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми спортивными организациями. Понятно, что сейчас всё зависит от политики. У них тоже есть свои рекомендации от политиков, чтобы не сеять смуту.

Но мы видим, что тот же Томас Бах сказал, что без флага и гимна нужно допускать олимпийцев. Мы видим, что допускают россиян в боксе и в теннисе. В любом случае, всё встанет на круги своя. Но то, что спортивные организации перестали быть независимыми — это печально», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря прошлого года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая занимается разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам. Этому предшествовали переговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

источник: Чемпионат.com
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