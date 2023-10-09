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В «Милане» подшутили над Оливье Жиру, переместив его в список голкиперов

Француз был вынужден встать в ворота в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа».
09 октября 2023 12:22
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, официальный сайт «Милана» подшутил над форвардом своей команды Оливье Жиру, и перенес его профиль в раздел голкиперов.

Отметим, что на 9-й компенсированной минуте второго тайма матча россонери против «Дженоа» в рамках 8-го тура Серии А голкипер «Милана» Майк Меньян получил прямую красную карточку и был удалён. Его место в воротах занял нападающий Оливье Жиру. На 104-й минуте французский футболист совершил спасение. Жиру вышел из ворот и рукой выбил мяч с ноги Джордже Пушкаша, а затем не дал Альберту Гудмундссону сыграть на добивании.

Ранее сборная Франции по футболу на своей странице в соцсетях также отшутилась на тему игры форварда «Милана» Оливье Жиру на позиции голкипера, и добавила его в список голкиперов на предстоящие матчи отбора ЧЕ-2024.

источник: ФК «Милан»
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