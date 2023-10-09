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Гари Невилл: «Арсенал» выиграет АПЛ, так как у «Манчестер Сити» похмелье после требла

Мнение легенды «МЮ».
09 октября 2023 12:45
автор: Виталий Овсянников

Английский экс-футболист Гари Невилл, в настоящее время работающий телевизионным экспертом, поделился мнением о том, какая команда станет победителем АПЛ в текущем сезоне.

«Причина, из-за которой я предсказываю, что «Арсенал» выиграет титул, заключается в том, что они были близки к этому в прошлом сезоне. Думаю, что они будут снова близки к этому в нынешнем сезоне. Также я считаю, что у «Сити» небольшое похмелье после требла», — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, в матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» на своём поле оказался сильнее «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонского клуба. В составе победителей отличился Габриэль Мартинелли (86-я минута).

Таким образом, команда Микеля Артеты с 20 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьей строчке, имея в своём активе 18 очков.

источник: Sky Sports
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