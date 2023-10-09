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Защитник «Оренбурга» Сиваков может получить дисквалификацию на три матча Кубка России

Футболист серьезно нарушил правила.
09 октября 2023 13:03
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен эпизод с удалением защитника «Оренбурга» Михаила Сивакова в матче 5-го тура группового раунда Кубка России против «Сочи».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу оренбуржцев.

На 89-й минуте Сиваков получил прямое удаление за то, что наступил сзади на икроножную мышцу форварду сочинского клуба Ивану Игнатьеву.

«Рассмотрим удаление футболиста «Оренбурга» Михаила Сивакова на 89-й минуте матча с «Сочи» за серьезное нарушение правил игры. Он вызван на заседание», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если футболист получил прямую красную карточку, то он может получить дисквалификацию на срок до трех матчей.

источник: «РИА Новости»
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