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Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах на трёх континентах.
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году
09 октября 2023 13:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 9 октября, официальный сайт Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) сообщил о том, что страна подала заявку на проведение ЧМ по футболу в 2034 году.

«Заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу — 2034 является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности, а также стремление поддержать развитие игры во всех уголках земного шара. Вдохновленная социальными и экономическими преобразованиями, а также давней любовью страны к красивой игре, заявка Саудовской Аравии на ЧМ-2034 призвана приветствовать весь мир в Королевстве и обещает устроить захватывающее и запоминающееся событие для болельщиков», — написала пресс-служба SAFF.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах на трёх континентах. Турнир примут Испания, Португалия и Марокко, однако первые три игры чемпионата мира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Таким образом ФИФА хочет отдать дань памяти столетию с момента проведения первого мундиаля в истории. Первый чемпионат мира в истории состоялся в 1930 году в Уругвае.

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