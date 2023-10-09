Виллиан Роша признался, что готов играть за ЦСКА до окончания карьеры

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что готов защищать красно-синие цвета до окончания карьеры.

– Готов до конца карьеры играть за ЦСКА?

– Это вопрос к руководству клуба. Важно, как они захотят.

– А лично ты?

– Да. Сказал не раз, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю, – приводит слова Роши Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Роша сыграл девять матчей за ЦСКА, в которых оформил одну голевую передачу. Действующий контракт бразильца с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.