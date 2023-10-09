ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Виллиан Роша признался, что готов играть за ЦСКА до окончания карьеры

Бразилец перешел в стан красно-синих в сентябре прошлого года.
09 октября 2023 13:53
автор: Александр Бойченко

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что готов защищать красно-синие цвета до окончания карьеры.

– Готов до конца карьеры играть за ЦСКА?

– Это вопрос к руководству клуба. Важно, как они захотят.

– А лично ты?

– Да. Сказал не раз, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю, – приводит слова Роши Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Роша сыграл девять матчей за ЦСКА, в которых оформил одну голевую передачу. Действующий контракт бразильца с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: Sport24.ru
Уэйн Руни близок к назначению на пост главного тренера «Бирмингема»
Англичанин только недавно потерял работу в МЛС.
09.10.2023 14:15
Футбол
автор: Виталий Стопин
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году
Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах на трёх континентах.
09.10.2023 13:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Оренбурга» Сиваков может получить дисквалификацию на три матча Кубка России
Футболист серьезно нарушил правила.
09.10.2023 13:03
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гари Невилл: «Арсенал» выиграет АПЛ, так как у «Манчестер Сити» похмелье после требла
Гари Невилл: «Арсенал» выиграет АПЛ, так как у «Манчестер Сити» похмелье после требла
Мнение легенды «МЮ».
09.10.2023 12:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В «Милане» подшутили над Оливье Жиру, переместив его в список голкиперов
Француз был вынужден встать в ворота в матче 8-го тура Серии А с «Дженоа».
09.10.2023 12:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Андрей Кобелев: ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми организациями
Политика сильно вмешивается в спорт.
09.10.2023 12:14
Футбол
автор: Виталий Стопин
Президент РПЛ заявил, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала
Мнение Александра Алиева.
09.10.2023 12:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.