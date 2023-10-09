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Уэйн Руни близок к назначению на пост главного тренера «Бирмингема»

Англичанин только недавно потерял работу в МЛС.
09 октября 2023 14:15
автор: Виталий Стопин

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни близок к назначению на пост главного тренера «Бирмингем Сити». Информацию об этом распространил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что в ближайшие дни Руни должен сменить Джона Юстаса, который был сегодня, 9 октября, был уволен с поста наставника бирмингемцев.

Примечательно, что только в воскресенье, 8 октября, Руни был освобождён от работы в должности главного тренера американского «Ди-Си Юнайтед». В МЛС 37-летний специалист работал с 12 июля 2022 года.

«Бирмингем Сити» в 11 матчах набрал 18 очков и сейчас располагается на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В следующем туре эта команда встретится с «Мидлсбро».

источник: «Советский спорт»
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