Карпин: решающий мяч в матче с «Ростовом» «Краснодар» забил из офсайда

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе матча 11-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Краснодаром» (2:3). По мнению наставника жёлто-синих, победный мяч «быков» был забит с нарушением правил — один из игроков хозяев поля находился в офсайде.

«Прошло больше суток, а никто не заговорил про это! Это третий гол в матче „Краснодара“! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!

Как думаете, в ЭСК стоит обращаться? Или ответ будет такой же (прикрепляет скриншот решения ЭСК, где сказано, что гол в ворота „Ростова“ в одном из прошлых матчей засчитан ошибочно)?» — написал Карпин в своём телеграм-канале.

«Ростов» в 10 матчах набрал 10 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.