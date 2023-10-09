Роман Широков: Абаскаля увольняют уже год, а он всё держится

Российский экс-футболист Роман Широков, ранее выступавший за «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, прокомментировал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он всё держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы. Вроде всё неплохо было. Бывают спады у всех команд, всё будет зависеть от того, как они это преодолеют», — цитирует Широкова «РИА Новости».

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.