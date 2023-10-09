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Вратарь «Вест Хэма» Ареоля вышел на поле в наушниках, поддержав ребенка с аутизмом

Игра состоялась в рамках 8-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
Вратарь «Вест Хэма» Ареоля вышел на поле в наушниках, поддержав ребенка с аутизмом
09 октября 2023 14:58
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Вест Хэм»

Голкипер «Вест Хэма» Альфонс Ареоля в матче 8-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2) вышел на поле в наушниках, что было проявлением поддержки по отношению к парню-маскоту с аутизмом.

Мальчик перед выходом на поле надел наушники с подавлением шума, так как дети с аутизмом часто испытывают повышенную чувствительность к громким звукам, которые могут сильно мешать на стадионе во время футбольного матча. Гиперчувствительность к шуму может вызывать раздражение, чувство страха и другие негативные реакции.

Своим жестом Альфонс Ареоля показал, что этот мальчик такой же, как и все остальные, и его комфорт в новой среде имеет значение для окружающих. Процесс адаптации людей с аутизмом в обществе представляет собой важную задачу, и такие символические жесты футболистов способствуют её выполнению.

источник: «Советский спорт»
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