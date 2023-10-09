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Максим Глушенков не сыграет с Камеруном и Кенией по медицинским причинам

Форвард «Локомотива» прибыл в сборную России с мышечным дискомфортом.
09 октября 2023 15:03
автор: Виталий Овсянников

Старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил о том, что форвард московского «Локомотива» Максим Глушенков не сыграет за сборную России с Камеруном и Кенией по медицинским причинам.

«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива», тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма», - заявил Владимир Хайтин в интервью пресс-службе российской сборной.

Напомним, 12 октября сборная России сыграет с национальной командой Камеруна, 16 октября российские футболисты проведут контрольную встречу с Кенией.

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