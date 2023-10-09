Геркус — о «Спартаке»: начавшийся слив тренера уже не остановить, это спартаковский цикл

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о сражении между командами за попадание в тройку сильнейших по итогам сезона Российской Премьер-лиги.

«Реально на бронзу претендуют четыре команды: «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мой прогноз — ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, «Спартаку» — душевной гармонии, «Динамо» — баланса.

«Крылья» не умеют играть против крепких команд, которые отдают инициативу и владение. Для них это нерешаемый ребус. «Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок. «Динамо» никак не может сбалансировать оборону и атаку и переход из одного состояния в другое», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины.

Армейцы набрали 17 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на седьмой строчке.