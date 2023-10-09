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Роман Широков ответил на вопрос о конфликте с Олегом Кононовым

Специалист покинул «Леон Сатурн» в конце августа.
09 октября 2023 15:38
автор: Виталий Овсянников

Директор ФК «Леон Сатурн» Роман Широков поделился эмоциями после ухода Олега Кононова из подмосковного клуба.

57-летний специалист возглавил команду из Раменского в начале июля, однако уже в конце августа покинул свой пост.

«Мы ни в каких отношениях не остались. Просто человек пришёл и написал заявление, ушёл и никому ничего не сказал. Какие могут быть отношения? Он не анонсировал свой уход, провёл тренировку, написал заявление и уехал. Никак к этому не отношусь, ушёл и ушёл, что мне с ним конфликтовать? Может, это для нас в плюс пойдёт. Что касается каких-то выплат при уходе, его контракт этого не предполагал. Не занимаемся поиском тренера, у нас сформирован тренерский штаб, по моему мнению, он действует очень неплохо. Будем продолжать», — цитирует Широкова издание «РИА Новости».

Напомним, 31 августа Олег Кононов ушёл с поста наставника раменской команды по собственному желанию, а директор клуба Роман Широков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Сатурна».

По итогам 12-ти туров раменский клуб с 25 очками занимает вторую строчку в дивизионе Б Второй лиги.

источник: «РИА Новости»
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