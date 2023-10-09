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Клубы из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана примут участие в турнире по пляжному футболу

Соревнования по статусу не уступают «Мундиалито».
Клубы из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана примут участие в турнире по пляжному футболу
09 октября 2023 15:48
автор: Виталий Стопин
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

С 11 по 15 октября на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена» пройдёт Московский международный Кубок по пляжному футболу 2023. Этот турнир стал правопреемником клубного чемпионата мира по пляжному футболу «Мундиалито», который проводился в столице России с 2019 по 2021 год.

Как сообщает «Московский спорт», в соревновании примут участие восемь команд из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы и приурочен к празднованию столетия Московского спорта. Программа турнира включает в себя четыре игровых дня. С 12 по 14 октября будут сыграны матчи группового этапа, а 15 октября пройдут встречи стадии плей-офф.

Московский международный кубок по пляжному футболу пройдёт во второй раз. Первый турнир с таким названием состоялся в 2022 году. Данный турнир сохранил международный статус и продолжает традиции состязаний в пляжных видах спорта в столице России. Его победителем в 2022 году стал московский клуб ЦСКА.

Звание чемпиона мира по пляжному футболу среди клубов разыграют между собой восемь команд из 5 стран. Россию на турнире представят московские коллективы — «Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА», от Беларуси сыграют «Центр Олимпийского резерва» и «Брест». Также в турнире примут участие «Йофф» из Сенегала, «Голсапуш» из Ирана и «Малайсары» из Казахстана.

Также в рамках Московского международного кубка пройдёт детский турнир с участием команд из России и Беларуси. Юные футболисты сыграют на той же площадке, где пройдут соревнования профессиональных команд.

Турнир организован Департаментом спорта города Москвы и приурочен к празднованию столетия Московского спорта.

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