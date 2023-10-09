Скандальный журналист Пирс Морган затроллил Холанда после поражения «Манчестер Сити» от «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» (0:1) в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

«Не так мы хотели уйти на перерыв на игры сборных. Но справимся все вместе, как и всегда», - написал форвард в соцсетях.

На этот пост отреагировал скандальный журналист Пирс Морган, болеющий за лондонский клуб: «Погоди, а ты играл?»

Команда Микеля Артеты с 20 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьей строчке, имея в своём активе 18 очков.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Челси», а «Манчестер Сити» примет дома «Брайтон». Оба противостояния состоятся 21 октября.