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Скандальный журналист Пирс Морган затроллил Холанда после поражения «Манчестер Сити» от «Арсенала»

Репортер болеет за лондонский клуб.
09 октября 2023 16:27
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» (0:1) в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

«Не так мы хотели уйти на перерыв на игры сборных. Но справимся все вместе, как и всегда», - написал форвард в соцсетях.

На этот пост отреагировал скандальный журналист Пирс Морган, болеющий за лондонский клуб: «Погоди, а ты играл?»

Команда Микеля Артеты с 20 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьей строчке, имея в своём активе 18 очков.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Челси», а «Манчестер Сити» примет дома «Брайтон». Оба противостояния состоятся 21 октября.

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