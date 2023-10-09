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Сербского тренера уволили из эстонского клуба за поздравление Путина с днём рождения

Руководитель команды Андрей Головин назвал поведение специалиста «некорректным».
Сербского тренера уволили из эстонского клуба за поздравление Путина с днём рождения
09 октября 2023 16:44
автор: Степан Шереметьев
автор фото: МФК «Смсраха»

В Эстонии уволили тренера клуба по мини-футболу «Смсраха» Владимира Йовановича за поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения.

Руководитель клуба Андрей Головин прокомментировал данное решение.

«Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях», – приводит слова функционера РИА Новости.

Наставник также отреагировал на лишение работы.

«Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать – это называется свободой слова, это демократия. Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся».

Напомним, что ранее специалист опубликовал в соцсети поздравительные слова: «Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек».

источник: «РИА Новости»
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