ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мухин прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение

Об этом сообщил агент игрока.
09 октября 2023 17:43
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, сообщил, что хавбек прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение, которое он получил в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

«Максим прибыл в расположение сборной России. Сегодня вечером у команды запланирована тренировка. Будет ли он тренироваться по общей программе, или будут определённые восстановительные мероприятия — определит главный тренер», — приводит слова Шпинёва «СЭ».

Напомним, 12 октября сборная России в товарищеском матче сыграет с Камеруном в Москве, а 16 октября в Турции встретится с Кенией.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Спартак» заступился за болбоя, толкнувшего игрока ЦСКА Гаича
Дерби не обошлось без скандала.
09.10.2023 18:33
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Торпедо» не смогло обыграть «Тюмень» в первом матче после увольнения Клотета
Встреча прошла на стадионе «Геолог».
09.10.2023 18:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки». Белоус — о ситуации в московском клубе
В последнее время команда показывает неудачные результаты.
09.10.2023 18:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
КДК рассмотрит эпизод, где болбой «Спартака» толкнул Гайича во время матча с ЦСКА
КДК рассмотрит эпизод, где болбой «Спартака» толкнул Гайича во время матча с ЦСКА
Дерби завершилось со счётом 2:2.
09.10.2023 17:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Иван Обляков: эмоции от матча со «Спартаком» как после поражения
Армейцы немного не дотерпели до победы.
09.10.2023 17:47
Футбол
автор: Виталий Стопин
Агент назвал сроки восстановления полузащитника «Локомотива» Карпукаса
Ранее сообщалось, что хавбек национальной команды России пропустит товарищеские матчи с Камеруном и Кенией по медицинским причинам.
09.10.2023 17:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Барселона» рассказала о травме 16-летнего Ламина Ямала
Каталонский клуб настигла эпидемия травм.
09.10.2023 16:48
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.