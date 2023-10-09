Мухин прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, сообщил, что хавбек прибыл в расположение сборной России, несмотря на повреждение, которое он получил в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

«Максим прибыл в расположение сборной России. Сегодня вечером у команды запланирована тренировка. Будет ли он тренироваться по общей программе, или будут определённые восстановительные мероприятия — определит главный тренер», — приводит слова Шпинёва «СЭ».

Напомним, 12 октября сборная России в товарищеском матче сыграет с Камеруном в Москве, а 16 октября в Турции встретится с Кенией.