Иван Обляков: эмоции от матча со «Спартаком» как после поражения

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от итогов матча 11-го тура РПЛ сезона-2023/2024 со «Спартаком». Столичное дерби состоялось 8 октября и завершилось вничью со счётом 2:2.
«Эмоции вчера были как после поражения. Очень обидно упускать победу на последних секундах в таком принципиальном матче.
Со здоровьем у меня всё хорошо, голеностопу конечно досталось, но это футбол. Спасибо болельщикам за веру и поддержку», — написал Обляков в своём телеграм-канале.
Отметим, что Обляков в матче с красно0белыми стал автором двух голевых передач.
ЦСКА после 11 туров набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
источник: «Советский спорт»