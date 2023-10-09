КДК рассмотрит эпизод, где болбой «Спартака» толкнул Гайича во время матча с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем и болбоем «Спартака» (2:2) после матча 11-го тура чемпионата России.

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» – ЦСКА, где задействован Гайич и подававший ему мяч парень», – приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Дело в том, что в одном из эпизодов игры болбой красно-белых настойчиво предлагал игроку армейцев взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал.