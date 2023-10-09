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«Торпедо» не смогло обыграть «Тюмень» в первом матче после увольнения Клотета

Встреча прошла на стадионе «Геолог».
09 октября 2023 18:25
автор: Степан Шереметьев

«Торпедо» на выезде не смогло обыграть «Тюмень» в матче 13-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счётом 0:0.

Отметим, что московский клуб провел первую встречу после увольнения испанского тренера Жозепа Клотета.

Таким образом, «Торпедо» с 18 очками поднялось на девятую позицию турнирной таблицы. «Тюмень» находится на шестой строчке, имея в своём активе 20 очков.

В следующем туре «Торпедо» отправится в гости к «Кубани», а «Тюмень» примет дома «Волгарь». Оба противостояния состоятся 14 октября.

источник: «Советский спорт»
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