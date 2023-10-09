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«Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки». Белоус — о ситуации в московском клубе

В последнее время команда показывает неудачные результаты.
09 октября 2023 18:17
автор: Степан Шереметьев

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«У армейцев слишком короткая обойма. Федотову постоянно приходится экспериментировать, выпускать игроков на разные позиции. А «Спартак»... Мне кажется, сегодня он для «Лукойла» как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить...» — приводит слова функционера «СЭ».

Напомним, что летом 2022 года «Лукойл» купил 100 процентов акций красно-белых. В свою очередь, Леонид Федун, который ранее был президентом, покинул клуб.

В данный момент «Спартак» располагается на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своём активе 17 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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