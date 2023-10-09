Полузащитник «Гавра» Кузяев признался, что соскучился по атмосфере в сборной России

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев признался, что соскучился по футболистам и тренерскому штабу сборной России.

Хавбек вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна, которые состоятся 12 и 16 октября соответственно.

«Добрался замечательно за исключением того, что рейс задержали на три часа. Рад, что приехал в сборную, в Россию. Не был здесь полгода, соскучился по ребятам, атмосфере, тренерскому штабу, играм за сборную», — приводит слова игрока пресс‑служба национальной команды.