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Дешам раскритиковал решение ФИФА провести ЧМ-2030 в шести странах

Француз обосновал своё мнением проблемой логистики.
09 октября 2023 19:33
автор: Виталий Стопин

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение ФИФА провести чемпионат мира по футболу — 2030 сразу на трёх континентах. Матчи мундиаля пройдут в Африке, Европе и Южной Америке.

«Мне не нравится тенденция организации турниров сразу в нескольких странах. Есть особенность проведения этих трёх матчей на южноамериканском континенте. Это означает, что южноамериканские команды будут иметь преимущество тогда, как остальным придётся перелетать туда-сюда…

Не знаю, кто принимает эти решения, но не скрою от вас, что мне нравятся вещи немного более последовательные на спортивном и этическом уровне», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Три стартовых матча ЧМ-2030 пройдут в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Это будет сделано в честь 100-летия проведения первого мундиаля, который в 1930 году прошёл в Уругвае. Остальные матчи будут проведены в Испании, Португалии и Марокко. Финал должен состоятся в Мадриде (Испания).

источник: RMC Sport
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