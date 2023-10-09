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Зарплата Погба в «Ювентусе» значительно снизилась из-за дела о допинге

Поль теряет не только репутационно, но и финансово.
09 октября 2023 19:43
автор: Виталий Стопин

Зарплата полузащитника Поля Погба в «Ювентусе» значительно снизилась из-за дела об употреблении французом допинга. 6 октября стало известно, что повторная допинг-проба футболиста дала положительный результат на тестостерон.

Туринский клуб направил Погба и его адвокатам письмо с уведомлением о том, что клуб приостанавливает выплату зарплаты. По контракту хавбек должен получать € 8 млн + 2 млн в год. Теперь француз будет получать минимальную зарплату, положенную в Италии – 2 тыс. в месяц после вычета налогов.

Как сообщает Tuttosport, к пятнице футболист должен решить, будет ли он просить прокурора по допинговым делам Пьерфилиппо Лавиани организовать допрос или же просто отправит ему материалы защиты.

«Ювентус» примет решение относительно Погба только после вынесения окончательного приговора. В случае дисквалификации хавбека клуб будет вправе расторгнуть контракт и подать судебный иск о возмещении ущерба. Игроку грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.

источник: Tuttosport
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