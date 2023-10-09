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Полузащитник сборной России Кузяев рассказал о жизни во Франции

Хавбек выступает за местный «Гавр».
09 октября 2023 19:44
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции.

«Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Французский язык мне нравится, очень красивый. Потихоньку, шаг за шагом, дается», - приводит слова игрока пресс-служба национальной команды.

Ранее хавбек вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна, которые состоятся 12 и 16 октября соответственно.

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