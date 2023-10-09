«Уровень экспертизы специалистов не вызывает сомнений». Каманцев – о критике Алаевым ЭСК РФС

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев прокомментировал слова главы РПЛ Александра Алаева о работе ЭСК РФС.

Ранее президент лиги, говоря о решении ЭСК признать верным назначение пенальти в ворота гостей в матче 10-го тура РПЛ «Ростов» – «Урал», заявил, что ЭСК РФС дискредитировала себя в своём нынешнем составе.

«С этого сезона по решению президента РФС в состав экспертно-судейской комиссии входят три иностранных эксперта: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр и менеджер судей первой лиги Николай Иванов. Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011-2020 годов. На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений», – приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».