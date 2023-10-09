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Жиру включили в сборную тура Серии А в качестве вратаря

Француз проявил себя на позиции голкипера.
09 октября 2023 20:33
автор: Денис Владимиров

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру включён в команду лучших футболистов тура в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

37-летний форвард попал в символическую сборную восьмого тура чемпионата Италии в качестве голкипера. Жиру занял место в воротах «Милана» в конце выездного матча с «Дженоа» (1:0). Француз несколько минут играл на непривычной для себя позиции, поскольку вратарь гостей Майк Маньян получил красную карточку, а тренер команды Стефано Пьоли к тому моменту использовал все замены.

В нынешнем сезоне Жиру провёл в Серии А семь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

источник: Серия А
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