Жиру включили в сборную тура Серии А в качестве вратаря

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру включён в команду лучших футболистов тура в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

37-летний форвард попал в символическую сборную восьмого тура чемпионата Италии в качестве голкипера. Жиру занял место в воротах «Милана» в конце выездного матча с «Дженоа» (1:0). Француз несколько минут играл на непривычной для себя позиции, поскольку вратарь гостей Майк Маньян получил красную карточку, а тренер команды Стефано Пьоли к тому моменту использовал все замены.

В нынешнем сезоне Жиру провёл в Серии А семь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.